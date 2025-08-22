Fermex anuncia inversión de 25 mdd ampliar su planta en Ixtaczoquitlán

La empresa Fermentaciones Mexicanas (Fermex), filial del grupo francés Lesaffre, destinará una inversión de 25 millones de dólares para ampliar su capacidad productiva en la planta industrial ubicada en Ixtaczoquitlán, Veracruz.

El proyecto contempla la incorporación de una nueva línea de producción destinada a la elaboración de biofertilizantes a partir de levaduras, fortaleciendo así la oferta de insumos biotecnológicos para el sector agroindustrial, así lo indicó el director de Asuntos Corporativos de Lesaffre México, Gustavo Adolfo Gerardo Gastélum Gómez.

“La empresa aumentará una línea de producción, para lo cual invertirá 25 millones de dólares. Es un gran proyecto para producir biofertilizantes a partir del proceso de fabricación de la levadura”, explicó.

Gastélum Gómez indicó que se para esta línea de producción se prevé la modernización de su infraestructura mediante la instalación de un evaporador de última generación, tecnología que permitirá el reaprovechamiento del agua actualmente descargada como efluente, lo cual representa un avance en materia de eficiencia hídrica y sustentabilidad ambiental.

En su intervención, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, destacó que la entidad se posiciona como destino estratégico y confiable para la inversión productiva, al tiempo que refrenda su compromiso de acompañar a los capitales que confían en la entidad, impulsando proyectos que generan empleos de calidad, fomentan la innovación tecnológica y fortalecen un crecimiento económico sólido y sostenible.

“Es un gran proyecto para producir biofertilizantes a partir del proceso de fabricación de la levadura”, indicó Rocío Nahle.

