Gobierno de CDMX acuerda con IP reducir 35% emisiones contaminantes para 2030

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, se comprometió a reducir en un 35 por ciento las emisiones contaminantes en la capital para 2030, donde la iniciativa privada (IP) participará con la reducción del 10 por ciento.

Al inaugurar la Semana de Acción de México por el Clima, la Jefa de Gobierno de la CDMX indicó que este encuentro multisectorial es ejemplo de coordinación entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos locales.

Destacó que desde 2019, la capital mexicana ha implementado una estrategia de acción climática a largo plazo, hacia 2050, que permitió mitigar 2.3 millones de toneladas de dióxido de carbono, equivalentes a una reducción de 10 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

“Queremos ser la capital de la acción climática, donde gobierno, sociedad y empresas trabajen unidos por la vida y por la Tierra”, manifestó.

En su intervención, la secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, Julia Álvarez Icaza, subrayó que los efectos del calentamiento global ya se sienten en fenómenos como el calor extremo, las lluvias irregulares y los incendios forestales.

La funcionaria recordó que el cambio climático no es sólo una crisis ambiental, sino también una crisis de justicia y de desigualdad, ya que, aunque no todos contaminan igual, todos pagamos las consecuencias.

