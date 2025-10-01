CDMX endurece medidas para transporte de materiales peligrosos

por | Oct 1, 2025 | Ciudadanía |

La jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó 13 medidas y reformas al Reglamento de Tránsito, para regular de forma más estricta la operación de vehículos de transporte de materiales peligrosos en la Ciudad de México.

Foto: Gobierno de la Ciudad de México.

Las nuevas modificaciones se integrarán a las que presente el Gobierno Federal en los rubros de horarios, rutas, límites de velocidad y vialidades permitidas.

“Lo que se busca es que la ciudad no vuelva a vivir una tragedia como la de La Concordia. Las sanciones serán más severas: se revocarán permisos cuando se trate de incidencias”, explicó Brugada Molina.

Entre las principales medidas destaca la reducción de 30 kilómetros por hora, que será la velocidad máxima para estas unidades.

Se prohibirá la circulación de unidades cargadas con más de 40 mil litros de combustibles o sustancias tóxicas peligrosas. Se establecerán horarios diferenciados según la capacidad de carga; los vehículos con capacidad menor a 10 mil litros podrán circular en todas las vías de 10:00 a 18:00 horas.

Los de entre 10 mil y 20 mil litros lo harán únicamente en vías primarias en el mismo horario; los de entre 20 mil y 40 mil litros podrán circular en vías primarias de 22:00 a 05:00 horas. Estas unidades no podrán circular en vías secundarias.

Asimismo, detalló que los operadores de estas unidades deberán tramitar una licencia especializada tipo E12 para transporte de sustancias peligrosas.

“Deberán obtener constancias del curso de manejo de sustancias peligrosas y de capacitaciones serán emitidas y autorizadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y la ASEA”, dijo Brugada.

