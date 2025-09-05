Gobierno de Guerrero entrega sistemas de captación de agua a escuelas

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, entregó 37 sistemas de captación de agua de lluvia como parte del programa Escuelas con Agua, en beneficio de más de 7 mil 600 estudiantes de los municipios de Acapulco, Atoyac de Álvarez y Coyuca de Benítez.

Foto: Gobierno de Guerrero.

Como parte del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y a la Sustentabilidad, se busca garantizar el derecho al agua en las escuelas con escasez.

Este sistema será utilizado en los sanitarios, lavamanos, limpieza y riegos, para limitar el uso de pipas y fortalecer la autosustentabilidad en las escuelas.

“El programa, sin duda, fortalece a nuestras comunidades escolares y pone al bienestar de la niñez en el foco de todas las prioridades que tenemos, por todo lo que significa, porque una escuela con agua es una escuela donde se aprende mejor y donde se construyen oportunidades para las próximas generaciones”, destacó.

Durante el evento, la gobernadora tomó protesta a los Comités Escolares de Vigilancia, integrados por alumnos, padres de familia y personal docente, quienes serán responsables del cuidado y funcionamiento de los sistemas.

En su intervención, Amílcar Ganado Díaz, gerente de Innovación y Fortalecimiento Institucional de Conagua, resaltó que el gobierno federal ha destinado una inversión histórica de más de 2 mil millones de pesos en infraestructura hídrica.

En tanto, Aldo Castrejón Gamiño, director de Asuntos Corporativos de Coca-Cola México, informó que el programa ha logrado captar más de 787 mil litros de agua en los 37 planteles intervenidos.

Al evento asistieron autoridades estatales y municipales, entre ellas la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López Rodríguez; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña; el director ejecutivo de Fundación Coca-Cola México, Rodrigo Feria Cano; y la directora del plantel anfitrión, Ana Lilia Orozco Reséndiz.

