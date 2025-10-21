Gobierno federal anuncia inversión de 8 mil mdp para la detección del cáncer de mama

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la puesta en marcha del Modelo de Atención Universal de Cáncer de Mamá, para fortalecer la detección temprana, diagnóstico y tratamiento oportuno.

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo detalló que una mujer puede tardar hasta ocho meses entre la detección de un posible tumor y el inicio de su tratamiento, lo que reduce sus posibilidades de recuperación.

“En México, entre la detención y la atención pasan muchos meses, vamos a cambiar eso. Las mujeres deben recibir diagnóstico y tratamiento de inmediato, porque el cáncer de mamá detectado a tiempo es curable”, indicó.

La inversión para este programa será de ocho mil millones de pesos para la compra de mil mastógrafos y mil equipos de ultrasonido que se sumarán a los 656 que actualmente operan en el sistema público.

Detalló que con esta inversión se busca duplicar la capacidad diagnóstica para alcanzar 8.9 millones de mastografías anuales en todo el país.

Además, se crearán 20 centros regionales de diagnóstico que recibirán digitalmente los estudios de las pacientes para ser interpretados por los especialistas.

“No se trata de tener sólo el equipo, sino de contar con médicos que interpreten los resultados a distancia y den el diagnóstico de inmediato”, añadió.

Para este programa, el financiamiento será un 50 por ciento del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el otro 50 por ciento del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

