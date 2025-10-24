Guanajuato, invitado especial en la Vid y la Ceiba- Vendimia Maya

Guanajuato participará como invitado especial en el evento “La Vid y la Ceiba – Vendimia Maya”, una celebración que une la cultura del vino con la riqueza gastronómica de México. La entidad compartirá su riqueza enológica y gastronómica a través de una comitiva de siete destacadas bodegas, acompañadas por un equipo culinario que representa la esencia y la identidad del Bajío.

Foto: Gobierno de Guanajuato.

Participarán Viñedo San Miguel, Tres Raíces, GUANAMÉ, Tierra de Luz, Los Arcángeles, Viña Gamar y Viñedo Dos Búhos, que ofrecerán catas guiadas, degustaciones y experiencias sensoriales diseñadas para acercar al público al arte del vino guanajuatense.

“Este Evento representa un puente cultural entre el Bajío y la Península de Yucatán. Aunque geográficamente distantes, ambas regiones comparten raíces profundas, unidas por su respeto a la tierra y su pasión por la preservación de la herencia cultural”, dijo Libia Denisse García, gobernadora de Guanajuato.

La Vid y la Ceiba – Vendimia Maya reunirá a 15 bodegas nacionales y 15 restaurantes de Valladolid, en el marco del reciente nombramiento de Yucatán como Capital Iberoamericana de la Cultura Gastronómica 2025. Este encuentro fortalecerá los lazos entre los estados de Guanajuato y Yucatán, mediante un diálogo de sabores, aromas y tradiciones que reafirma el liderazgo del país en la cultura enogastronómica.

Asimismo, se contará con la presencia del chef David Quevedo, embajador de la cocina guanajuatense, quien junto con cocineras tradicionales presentará una muestra culinaria que exaltará los productos y sabores que hacen de Guanajuato un referente nacional.