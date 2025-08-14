Herramientas de gestión para fortalecer y actualizar la administración municipal

“Los gobiernos locales están afrontando problemas nuevos, inéditos en buena medida, que se quieren atender con herramientas antiguas, y eso está desafinado a todos los municipios del país”, afirmó el académico y especialista Mauricio Merino.

Foto: Archivo.

Expuso que el municipio no ha modificado su estructura de gobierno, básica, desde hace muchos años lo cual dificulta el poder solucionar las situaciones que se presentan en un contexto local y nacional diferente y más complejo.

“De hecho es uno de los problemas más importantes que enfrenta el gobierno municipal en el país”, sostuvo el especialista, en entrevista con Alcaldes de México.

Merino, quien es investigador en la Universidad de Guadalajara y ex consejero del IFE, agregó, en este sentido, que en los últimos años ha cambiado la demografía, ha aumentado la metropolización, lo que deriva en una presión urbana creciente. La concentración metropolitana ha correspondido la dispersión territorial y eso es un doble desafío para cualquier tipo de gobierno municipal.

Además, refirió el especialista, el aumento de la concentración urbana ha desafiado la capacidad de gestión de los gobiernos, sobre todo en el otorgamiento de servicios que es su principal obligación.

Por ejemplo, señaló, hay 478 municipios, que tienen estrés hídrico, de acuerdo con información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y eso no pueden solucionarlo un municipio solo, necesita del apoyo y la coordinación con instancias estatales y federales.

ABC para la gestión municipal

Ante esta situación, para enfrentar estos desafíos, la organización el Instituto de Formación Cívica NOSOTRXS abrió la convocatoria al curso, ABC para la Gestión Municipal, una plataforma que tiene como objetivo capacitar virtualmente a las autoridades y servidores públicos municipales mediante un repositorio de elementos de consulta de fácil acceso y comprensión sobre temas en gestión local.

“Es un curso diseñado para quien lo toma, egresa con información y con formación suficiente para participar en la administración municipal, sabiendo qué tiene que hacer, cuál es la misión del municipio, cuáles son los límites legales con los que se va a enfrentar y las herramientas reglamentarias que tiene a su disposición”, mencionó Mauricio Merino.

El curso está dividido en seis módulos dinámicos, y al final se realiza una evaluación para obtener una constancia con valor curricular.

De esta forma, el egresado tiene conocimiento sobre temas como recursos financieros, cómo acceder a programas que prestan respaldo a los gobiernos municipales desde la Federación o los estados. También, sabe cómo atender los ingresos propios, como el catastro o los impuestos, sus aprovechamientos, sus productos financieros y cómo aprovecharlos.

En el tema de transparencia, se abordan las obligaciones de transparencia, de rendición de cuentas y auditorías.

“Cuáles son los criterios para poder innovar, cuáles son los límites a la innovación en la gestión pública y cuáles son los criterios de organización interna que debe poner en marcha para cumplir sus cometidos”, indicó Merino.