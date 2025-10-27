Impulsan competitividad y equidad de emprendedores con Encuentro Global G100

Autoridades de la Secretaría de Economía buscan fomentar la competitividad de los emprendedores del país, a través de propuestas presentadas en el “Encuentro Global G100 y Demin Partners”.

Foto: IMPI en X.

evento, en el que participaron funcionarios como el director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Santiago Nieto Castillo, y la Coordinadora Nacional de Economía de Inclusión, Salma Luevano, representa un espacio para fortalecer el ecosistema productivo, destacó Nieto a través de redes sociales.

El G100 es una iniciativa global, que reúne a 100 mujeres líderes influyentes de diferentes sectores y alas de todo el mundo. Su propósito es generar liderazgo intelectual y acción colectiva para impulsar la equidad, la inclusión, la seguridad y el empoderamiento económico y social de las mujeres a nivel mundial.

El Denim Partners, es el grupo de hombres que apoya al G100, trabajando junto a las mujeres para lograr estos objetivos de equidad y un futuro inclusivo.

