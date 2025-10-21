Apoyo a emprendedores, detonador en la competitividad de Poncitlán

Poncitlán, Jalisco, impulsa la economía a través de programas y apoyos que fortalecen a los emprendedores; además, el municipio destaca en los sectores como fabricación de muebles, carpintería, procesamiento de alimentos y materiales de construcción.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

Durante la emisión de Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV, Arturo Isrrael Ascencio, presidente municipal de Poncitlán, indicó que el municipio ocupa un lugar estratégico en el sector industrial por su ubicación y se destaca como un generador de empleo por lo que su administración genera programas para su impulso.

“Impulsamos la economía con diversos programas que fortalecen a pequeñas empresas como capacitaciones, ferias de empleo, vinculación con empresas y apoyo a familias”, destacó.

En este sentido, añadió que como gobierno, aportan a los emprendedores procesos no tan burocráticos para la apertura de nuevos negocios, así como el acompañamiento y asesorías para nuevas mini empresas.

Además, para los jóvenes emprendedores se otorgan financiamientos de hasta 80 mil pesos y con la creación de un tianguis de emprendedores se abre la posibilidad de que la gente conozca los nuevos productos.

Asimismo, para impulsar el desarrollo económico, hay apoyos para el campo, la producción del maíz y del chayote, el cual es uno de los principales productos por ser parte de la rivera del lago de Chapala.

“Tratamos de dar facilidad en los permisos para las empresas, porque generan nuevos empleos y hacen más competitivo al municipio. Además, contribuimos a mejorar viviendas, mano de obra y servicios de salud para los trabajadores”, recalcó.

