Invierte planta taiwanesa 27 mdd en San Luis Potosí

El gobierno de San Luis Potosí celebró la inauguración de la planta de Sinbon Electronics en Villa de Reyes, empresa taiwanesa que invirtió 27 millones de dólares en la entidad. Con esta nueva planta, se generarán 700 empleos directos en industrias como la automotriz, médica y de energía verde.

La planta de Sinbon Electronics fabricará arneses de cables, sistemas de interconexión, para clientes en América, reforzando la red global de manufactura de la empresa.

Con su llegada a San Luis Potosí, Sinbon Electronics se suma al creciente ecosistema industrial de la región, fortaleciendo su posicionamiento como un destino estratégico para empresas de alta tecnología y contribuyendo al desarrollo económico y social del estado.

Durante el evento inaugural, directivos de la empresa expresaron su entusiasmo por establecer operaciones en la región. El, Joseph Wang, CEO de Sinbon Electronics y Mite Liarng, presidente de la compañía encabezaron un recorrido por las nuevas instalaciones, acompañados de Salvador González Martínez, secretario de Desarrollo Económico del Estado, Gerardo Alfonso Rodríguez, director de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Villa de Reyes, Jesús Aguirre, presidente de Index San Luis Potosí, representantes y líderes empresariales.

Sinbon Electronics es líder global en el diseño y fabricación de soluciones de interconexión para industrias como la automotriz, médica, energías verdes, robótica, semiconductores y comunicaciones.

La compañía ofrece un amplio portafolio de servicios de integración de componentes electrónicos, con presencia en Taiwán, China, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, lo que le permite acortar tiempos de entrega, reducir costos de desarrollo y brindar soporte inmediato a sus clientes.

