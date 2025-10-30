Invierten más de 58 mil pesos en prótesis de mama en Bacalar

El Gobierno de Quintana Roo entregó 17 prótesis de mama externa y 34 brasieres ortopédicos a beneficiarias del municipio de Bacalar.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.

La inversión estatal destinada a esta acción fue de 58 mil 633 pesos, recursos que forman parte de las políticas de salud y apoyo social para atender a mujeres en situación de vulnerabilidad que han superado esta enfermedad.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, detalló que 656 mujeres sobrevivientes de cáncer de mama en la entidad han recibido apoyos como prótesis, brasieres ortopédicos, mangas y guantes de linfedema, contribuyendo a su bienestar físico y emocional.

El cáncer de mama es uno de los padecimientos más frecuentes entre mujeres de distintas edades, y la detección temprana sigue siendo la herramienta más efectiva para vencerlo. Las prótesis externas y brasieres ortopédicos permiten a las sobrevivientes recuperar seguridad y confianza, facilitando su reintegración plena a la vida cotidiana”, dijo la mandataria estatal.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México los tumores malignos en mujeres, entre ellos el cáncer de mama, fueron la tercera causa de muerte en 2023.

El Gobierno de México informó que alrededor de 22 mujeres pierden la vida cada día a causa del cáncer de mama. En muchos casos no hay factores de riesgo, lo que resalta la importancia de poner atención a cada cambio o signo.

