Jefa de Gobierno de CDMX impulsa la Red de Ciudades del Cuidado

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina participó en la XVI Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe (CRM), donde invitó a más de 30 delegaciones internacionales a impulsar la creación de una “Red de Ciudades del Cuidado”.

Foto: Gobierno de CDMX.

En su participación, Brugada reconoció que en la actualidad, las mujeres continúan realizando labores domésticas sin ser remuneradas, reconocidas ni valoradas.

Detalló que desde 2017 la Constitución de la Ciudad de México reconoce el derecho al cuidado, y anunció una iniciativa para reformar el artículo 9 con el fin de incluir que cuidar, ser cuidado y el autocuidado son derechos humanos tutelados por la Carta Magna local.

Estas modificaciones atienden el reciente pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por primera vez reconoció el cuidado como un derecho autónomo y exhortó a los Estados a garantizarlo como una necesidad básica y universal.

Lee: Por una justicia penal que escuche y proteja a las mujeres

La jefa de Gobierno adelantó que su administración buscará que el Congreso capitalino avance este año en la aprobación de un nuevo pacto social que transforme la manera en que se entiende y valora el cuidado, eliminando estereotipos de género y reconociéndolo como una tarea esencial para sostener la vida y el desarrollo de la ciudad.

“En la Ciudad de México queremos iniciar el camino para hacer justicia a las mujeres, con reformas legislativas que puedan replicarse en toda la región”, afirmó.

Asimismo, anunció que en dos semanas arrancará en la Ciudad de México un programa de apoyo económico para personas cuidadoras, con el que se busca acompañar la construcción de espacios y políticas públicas que mejoren la calidad de vida de quienes realizan estas labores.

Te puede interesar:

Gobierno de de CDMX otorga apoyo económico a infantes menores de 3 años

CDMX pública lista de deudores alimentarios

CDMX anuncia construcción de Utopía en Ceylán