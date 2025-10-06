Muere esposo de la gobernadora de Chihuahua

por | Oct 6, 2025 | Ciudadanía |

El empresario Víctor Cruz Russek, esposo de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, falleció la tarde del domingo 5 de octubre.

Foto: María Eugenia Campos en Facebook.

La gobernadora de Chihuahua dio a conocer el fallecimiento de su esposo a través de redes sociales, mediante una imagen donde aparece el empresario con su fecha de nacimiento y de fallecimiento.

Víctor Cruz Russek fue un destacado empresario del sector automotriz y productor ganadero, y de acuerdo con el gobierno estatal, se distinguió por su compromiso con el desarrollo económico y productivo del estado.

Al respecto, el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua lanzó un comunicado para expresar sus condolencias a la familia y esposa del empresario.

“La acompañamos en su pena y le enviamos nuestras más sinceras condolencias a toda su familia y seres queridos deseándoles pronta resignación y consuelo”, se lee en el comunicado.

El Instituto de Innovación y Competitividad también se sumó a las condolencias, acompañando a los familiares con respeto y afecto.

“Reconocemos el legado de amor y valores que el señor Cruz Russek deja en sus seres queridos y elevamos nuestras oraciones por su eterno descanso”, añadió.

Asimismo, la Unión Ganadera de Chihuahua expresó su solidaridad ante la pérdida del empresario, deseando a la gobernadora consuelo y fortaleza para afrontar este momento.

