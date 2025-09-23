Chihuahua refuerza seguridad con 400 elementos de Sedena

El gobierno de Chihuahua instalará bases de operación en distintos puntos del estado para reforzar la seguridad de los habitantes de Coyame del Sotol, Moris, Guachochi, Guadalupe y Calvo, y Cuauhtémoc.

Foto: Gobierno de Chihuahua.

La estrategia incluye patrullajes en conjunto por corporaciones de los tres niveles de Gobierno y elementos del Ejército Mexicano durante las 24 horas del día en sectores de Ciudad Juárez, de la capital y otras localidades.

Además, se acordó la implementación de operativos focalizados contra personas generadoras de violencia, con más elementos, inteligencia y el apoyo de 400 efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que estarán desplegados en todo el territorio estatal.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, explicó que el objetivo de estos cuarteles estratégicos es garantizar la atención focalizada y la detención de generadores de violencia, para lo cual se implementará tecnología e infraestructura interinstitucional.

La gobernadora exhortó a las autoridades presentes a continuar las labores con estrecha colaboración y a no bajar la guardia para hacer frente a quienes atentan contra la paz y tranquilidad en el estado.

