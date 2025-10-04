Chihuahua renueva 40 unidades para transporte público

por | Oct 3, 2025 | Ciudadanía |

El gobierno de Chihuahua puso en operación 40 nuevas unidades para transporte público de última tecnología, que circularán por la ruta troncal del sistema Bowí.

Foto: Gobierno de Chihuahua.

Estas unidades contaron con una inversión de 315 millones de pesos, equipados con aire acondicionado, GPS, cámaras de vigilancia, pisos con relieve y tubos en braille para usuarios con discapacidad visual, así como espacios adaptados para sillas de ruedas.

En materia de seguridad, cuentan con GPS para su monitoreo en tiempo real, 7 cámaras de vigilancia, botón de pánico, así como un sistema de cámaras inteligentes que detecta distracciones o cansancio en el operador.

También incorporan un “cuentapersonas” con inteligencia artificial para medir la demanda de pasajeros y mejorar la planeación del servicio, iluminación LED, 18 puertos USB y asientos ergonómicos que garantizan viajes más cómodos para los usuarios.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, anunció que cuatro de estos camiones, darán cobertura de la ruta UACH-Bowí, para uso exclusivo de los estudiantes universitarios.

“Este Gobierno trabaja todos los días para que cada peso que la ciudadanía nos confía, se traduzca en servicios que construyan un estado más equitativo. Un Chihuahua donde la movilidad, la salud, la alimentación y la educación no sean privilegios, sino derechos garantizados”, afirmó.

En su intervención, el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña, destacó que este día marca una nueva etapa para la capital.

“Cada autobús que hoy entra en operación significa más confianza, tranquilidad y oportunidades para quienes dependen de este servicio”, sostuvo.

