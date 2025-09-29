Piden tipificar como delito el abandono de basura en Edomex

El diputado del Estado de México, Israel Espíndola López, propuso tipificar como delito ambiental el abandono doloso de basura, estableciendo penas de hasta 11 años y tres meses de prisión.

Foto: Congreso del Estado de México.

El legislador planteó sancionar con hasta seis años de cárcel la posesión, adquisición, venta, recepción, transporte o almacenamiento de materiales o residuos peligrosos que no cumplan con las normas oficiales aplicables.

“La legislación vigente contempla únicamente sanciones de carácter administrativo y multas económicas que rara vez se aplican, además de presentar vacíos legales que dificultan la sanción efectiva de conductas reiteradas que provocan un grave deterioro ambiental”, explicó.

Por lo tanto, se plantea incorporar en el Código Penal estatal el delito consistente en arrojar, abandonar, depositar o disponer de residuos sólidos urbanos, de manejo especial o peligrosos en lugares no autorizados, cuando cause daño al ambiente o a la salud.

La reforma plantea de seis meses a dos años de prisión y multa de 50 a 500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA); es decir, de 5 mil 657 a 56 mil 570 pesos, cuando la cantidad depositada no exceda los 20 kilogramos.

Si rebasa este peso, o se trata de residuos peligrosos, electrónicos o sustancias tóxicas, la sanción de cárcel iría de dos a cinco años y la multa se elevaría a un rango de entre 500 y mil UMA, lo que equivale a entre 56 mil 570 y 113 mil 140 pesos.

Las penas se incrementarán hasta en una mitad si el delito se comete en áreas naturales protegidas, zonas de recarga hídrica o si causa afectaciones a la salud humana. En caso de reincidencia, se aumentará hasta en una mitad la pena correspondiente.

Además, el juez podrá imponer como medida complementaria la prestación de servicio comunitario en actividades de limpieza y remediación ambiental, por un periodo de hasta seis meses.

