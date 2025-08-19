Producción manufacturera hila tres meses al alza: INEGI

por | Ago 19, 2025 | Ciudadanía |

El volumen físico de la producción de la industria manufacturera en México ligó tres meses al alza, con un incremento de 1.6 por ciento mensual en mayo pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Foto: Gobierno de México.

De acuerdo con el informe de la Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera (EMIM), el empleo en el sector registró un retroceso mensual de 0.2 por ciento en el quinto mes del año, lo que representa cinco meses a la baja.

Por tipo de contratación, el personal no dependiente (que se contrata y proporciona por otra razón social y por honorarios o comisiones sin sueldo fijo) disminuyó 1.6 por ciento en el sexto mes del año.

En tanto, el personal dependiente de la razón social presentó una baja de 0.2 por ciento, mientras que el número de obreros técnicos en producción bajó 0.5 por ciento.

Las horas que trabajó el personal ocupado total se mantuvieron respecto a mayo pasado y retrocedieron 2 por ciento anual.

En el caso del personal dependiente, las horas trabajadas por las y los empleados administrativos, contables y de dirección subieron 0.4 por ciento.

En tanto, los salarios pagados alos obreros y técnicos en producción registraron un alza de 0.1 por ciento y los sueldos pagados a los empleados administrativos, contables y de dirección, retrocedieron 0.3 por ciento.

Asimismo, las remuneraciones medias reales pagadas al personal no dependiente aumentó 1.8 por ciento, en mayo pasado.

