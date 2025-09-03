Promueven eficiencia energética en Jalisco

La Agencia de Energía del Estado de Jalisco atendió a 40 municipios fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), con el fin de ahorrar 280 millones de pesos anuales en consumo eléctrico y hasta 840 millones de pesos al trienio.

En el marco del Programa de Eficiencia Energética, se realizó un diagnóstico y análisis en los 40 municipios de los consumos energéticos en servicios como alumbrado público, edificios y espacios públicos y bombeo de agua.

En nueve municipios de la ZMG se podrían generar ahorros por hasta 500 millones de pesos al año; conjuntamente, esto representa un ahorro anual de hasta 780 millones de pesos anuales.

Mauro Garza, coordinador de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, explicó que uno de los compromisos es generar crecimiento sustentable a través de la instalación de nuevas empresas, por lo que es fundamental continuar con los trabajos que realiza la Secretaría de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES).

“Que el suministro sea a través de energías limpias, renovables, y eficientar los programas con los ayuntamientos, dependencias y empresas, para que esto pueda dotar de competitividad a la micro, pequeña, mediana y grande empresa, y que pueda ser un estado mucho más eficiente” explicó.

Manuel Herrera Vega, secretario de Desarrollo Energético Sustentable (SEDES), recordó que en marzo se lanzó el Programa de Eficiencia Energética para Jalisco y sus municipios , con lo que se busca reducir el consumo y gasto de recursos de energía, mejorar la eficiencia y aumentar la adopción de energías limpias y renovables en Jalisco.

“Este tipo de proyectos en primer lugar garantizan la seguridad del sistema energético, dando confiabilidad y seguridad al sistema, y por otra parte, los ahorros y el incremento en el uso de energías renovables”, dijo.

En las visitas técnicas realizadas, se valida la infraestructura eléctrica y se analiza el espacio disponible de los municipios, como Concepción de Buenos Aires, Cuautla, Encarnación de Díaz, Ixtlahuacán del Río, Juchitlán, La Manzanilla de la Paz, Pihuamo, San Gabriel, Teocaltiche, Tepatitlán, Teuchitlán, Villa Hidalgo, y Zapotlanejo.

