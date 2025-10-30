Puebla concentra 72% en producción de cempasúchil

Puebla concentra 72 por ciento de la producción nacional de cempasúchil con más de 15 mil toneladas de flor de corte, cuyo valor supera los 99 millones de pesos, de acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado.

Foto: Gobierno de Puebla.

Ana Laura Altamirano, titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en la entidad, indicó que para la temporada 2025, se sembraron más de un millón de macetas destinadas a la venta y comercialización.

En una reunión con floricultores de la región que producen en vivero y a cielo abierto, se establecieron estrategias que fortalezcan la comercialización de flores en los últimos días de la temporada de Día de Muertos, particularmente de cempasúchil y terciopelo.

“El gobierno de Puebla reafirma su compromiso con las y los productores y promueve acciones que fortalezcan la productividad, la comercialización y el desarrollo sostenible del campo poblano”, destacó la funcionaria.

Los productores de la región han recibido apoyo a través de diversos programas destinados a la transformación del campo poblano, como insumos estratégicos para la producción, indemnizaciones por afectaciones de granizadas y lluvias mediante el Programa de Atención a Contingencias Agropecuarias, y el servicio gratuito de módulos de maquinaria para fortalecer la producción local.

Presentan celebración de Día de Muertos en Nealtican

La Secretaría de Desarrollo Turístico, en coordinación con el presenta “Vive el Mictlán, la fiesta más viva de todas”, festividad se prevé la asistencia de alrededor de 8 mil visitantes y una derrama económica estimada en 2 millones de pesos.

La celebración consta de actividades culturales, caminatas de acompañamiento a las ánimas, recitales de poesía en náhuatl, competencias deportivas y la instalación de altares en espacios públicos y hogares del municipio.

El director de Turismo y Cultura municipal, Fernando Jiménez, subrayó que este encuentro preserva y difunde las tradiciones del Día de Muertos, impulsa y fortalece el trabajo de artesanas, artesanos y prestadores de servicios locales.

