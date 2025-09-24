Quintana Roo alista iniciativa para impulsar negocios locales

El Gobierno de Quintana Roo anunció el programa Viernes muy mexicano , iniciativa que se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre y se replicará cada último viernes de mes, con el propósito de impulsar el consumo en negocios familiares y locales, apoyar al comercio formal y fomentar el orgullo por la cultura y tradiciones mexicanas.

Foto: Gobierno de Quintana Roo.

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, detalló que el programa es una iniciativa de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio (CONCANACO) que se suma al Plan México para cuidar los empleos, fortalecer la economía local y consolidar los negocios familiares.

Se estima que en el primer viernes se registrarán 10 mil comercios. La meta total en Quintana Roo es de más de 36 mil establecimientos, de los cuales 26 mil 700 serían comercios, 8 mil de servicios y mil 900 de turismo en el.

“No se trata solo de un descuento o de una promoción, se trata de transformar vidas, porque cada peso que se queda en un negocio familiar se convierte en comida en la mesa, en colegiaturas pagadas, en empleos que se sostienen, en esperanza que no se apaga”, dijo Lezama Espinoza.

Puntualizó que en Quintana Roo hay más de 68 mil negocios que sostienen la economía real. Detrás de ellos hay mujeres y hombres que nunca se rinden, que con su esfuerzo diario mantienen vivo el pulso de nuestra tierra. Y enfatizó que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo el consumo local es una prioridad.

Octavio de la Torre, presidente nacional de CONCANACO-Servytur, indicó que los negocios reciben un código QR que enlaza a un mapa digital, permitiendo que las familias ubiquen fácilmente a los comercios registrados.

Asimismo, se impulsará la realización de Ferias Regionales en colaboración con autoridades estatales y municipales, como una plataforma para mostrar la diversidad cultural, gastronómica y económica de cada comunidad.

