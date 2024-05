Reducir horas laborales para ser más productivos: Daucon

por | May 20, 2024 | Ciudadanía |

El mercado laboral mexicano tiene muchas áreas de oportunidad para mejorar su productividad y competitividad, a partir de medidas que generen un “ganar-ganar” para colaboradores y empleadores. Una de éstas es la reducción de la jornada de trabajo.

Foto: Daucon en Linkedin.

Melhina Magaña, CEO de la empresa consultora Daucon, destacó la importancia de ajustar el número de horas laborales a la semana, con el objetivo de hacer más eficiente el tiempo que laboran los colaboradores en las organizaciones.

Recientemente se presentó en el Congreso la iniciativa para disminuir la jornada laboral de 48 horas a la semana a 40 horas. La aprobación de esta reforma laboral está pendiente en el Legislativo para su votación.

“Somos de los países de la OCDE que más trabajan, básicamente entre 2 mil 170 a 2 mil 200 horas, y es ante la falta de tiempo libre para los trabajadores que esta propuesta va tomando vuelo”, mencionó Magaña en entrevista.

“Mover de 48 a 40 horas a la semana, que es el propósito de la jornada, puede crear una revolución muy interesante en el ámbito laboral nacional.”

La CEO de Daucon indicó que el tiempo que se considera actualmente respecto al número de horas de trabajo a la semana -en términos generales de la ley- no aplica completamente para todos los sectores, ya que hay actividades como el campo, las manufacturas o los servicios de seguridad, que manejan jornadas con dobles o triples turnos, u horarios no tan convencionales.

“Sí implica una complejidad para estos sectores, así como para las pequeñas y medianas empresas”, afirmó.

Foto: Cortesía / Melhina Magaña, CEO de Daucon.

En este caso, expuso, lo que preocupa es que en México, si bien se trabajan muchas horas, no todas éstas son completamente productivas, no todas producen un valor, en el nivel de efectividad.

El primer problema para la pyme es que no tiene un área de recursos humanos, no tiene la capacidad de gestión para el cambio, ni estas prácticas que como generar mayor productividad, por esto puede ser complejo. No hay estímulos fiscales, ni apoyos de Gobierno específicamente para esto produzca un valor para las compañías.

Más productivos y más felices

Melhina Magaña señaló que hay estudios en los que se ha comprobado que cuando la gente trabaja menos en este tipo de marcos, la productividad aumenta al reducir el número de horas laboradas porque las personas están menos cansadas.

Los colaboradores evitan los descansos adicionales, pláticas, así como otros factores de distracción, debido a que tienen menos tiempo para cumplir con sus labores.

“Estos estudios demuestran que si disminuimos el número de horas, en muchísimos casos, aunque pareciera lo contrario, la productividad sube; pero también se descubrió que, también esto conlleva a que haya personas más contentas con su trabajo (…) es un trabajador que siente que tiene más tiempo para vivir”, sostuvo.

El problema, es que, de acuerdo con información general, a 59 por ciento de los trabajadores a nivel global, están en lo que se conoce como “renuncia silenciosa”, que significa que se está trabajando cumpliendo al mínimo, agregó.

“Creo que sí tenemos que hacer la reducción de jornada, por supuesto, planeándola bien, con tiempo, poco a poco, pero sí porque somos de los países donde las personas más trabajan pero también donde está más desmotivada”, aseveró Magaña. “Podemos ser innovadores y pensar qué se puede hacer para cambiar esta situación.”

Te puede interesar:

Reformas en materia laboral, positivas para trabajadores, empresas y autoridades: Lockton

En San Simón Almolongas, Oaxaca, se instala comisión para prevenir y erradicar trabajo infantil

Se aprueban reformas a leyes laborales federales por parte del Congreso de la CDMX