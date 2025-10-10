El río Cazones, en el estado de Veracruz, se desbordó durante la madrugada de este viernes lo que provocó inundaciones en el municipio de Poza Rica y otras localidades de la zona.

Foto: Gobierno de Veracruz.

Las aguas invadieron avenidas y calles en la cabecera municipal, afectando viviendas y establecimientos, sobretodo en las zonas bajas de la ciudad.

Además de Poza Rica, el desbordamiento del río Cazones impactó la zona de la sierra de Puebla, dejando miles de personas afectadas.

Desde temprana hora, se activó el plan DN-III para el apoyo a la ciudadanía por parte del Ejército mexicano. Si bien, en 2022, desapareció el fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden), actualmente, el Gobierno federal tiene una partida presupuestaria para atender situaciones de desastre, con el mismo nombre, que para 2025 ascienden a 18.6 mil millones de pesos.

La Secretaría de Protección Civil del Estado informó que, para brindar resguardo y asistencia a las familias afectadas, se habilitaron tres refugios temporales:

Casa del Migrante, en avenida Papantla s/n, colonia Jardines de Poza Rica.

Centro Recreativo del SUTERM, ubicado en Guardería y Alcatraz, colonia Ampliación Salvador Allende.

Casa de la Cultura de Poza Rica.

Gobierno de Veracruz atiende emergencia

Desde el centro de comando instalado en Poza Rica, la gobernadora, Rocío Nahle encabezó la sesión del Comité de Emergencias para evaluar los daños ocasionados por las intensas lluvias derivadas de la vaguada y la depresión tropical 90E, que han impactado principalmente en municipios del norte de Veracruz.

Durante la jornada, recorrió colonias con mayores afectaciones y supervisó la operación del refugio temporal Casa del Migrante, donde se brinda atención a familias que debieron evacuar sus viviendas.

Informó que 35 por ciento de la población de Poza Rica se ubica dentro de la zona afectada y que ya se trabaja en el restablecimiento del suministro eléctrico, con el apoyo de la Comisión Federal de Electricidad.

En el municipio de Álamo, el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia distribuyó más de 4 mil apoyos humanitarios, que incluyen cobertores, canastas alimentarias, catres, colchonetas, kits de limpieza, de primeros auxilios y de aseo personal. Además, el Ejército Mexicano instaló una cocina móvil para garantizar la alimentación de las personas damnificadas.

Respecto a las pérdidas humanas, confirmó el fallecimiento de una persona en el municipio de Los Reyes, luego de que su vehículo fuera impactado por un derrumbe de piedras y lodo; asimismo, en Papantla, un elemento de la Policía Municipal perdió la vida al intentar rescatar a una familia atrapada por las inundaciones.

En Álamo, las precipitaciones provocaron anegamientos en las localidades Estero, Pueblo Nuevo y la cabecera municipal, donde resultaron viviendas afectadas y evacuaciones preventivas. Está habilitado un refugio temporal en la Escuela Primaria Enrique C. Rébsamen, para atender a las familias desplazadas ante el incremento del nivel del arroyo El Ídolo y el río Real del Oro.

Te puede interesar:

PAN exige a CDMX crear un plan hídrico ante inundaciones

Iniciativa “Adopta un río” ha permitido retirar casi mil 600 toneladas de basura en afluentes: Conagua

Valle de México registra lluvias de más de 80 mm; Conagua coordina esfuerzos para desalojo de agua