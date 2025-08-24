Sonora celebra programa federal en apoyo a ganaderos 

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, celebró que la entidad será uno de los tres estados beneficiados con el programa federal de apoyo a ganaderos, el cual es parte del Plan México.

El mandatario informó que se avanza en el sector, en acuerdos con autoridades de Estados Unidos para reabrir la frontera a la exportación mediante el cumplimiento de indicadores sanitarios para reactivar el comercio binacional.

En este sentido, indicó que este programa federal del Plan México es una estrategia nacional que busca fortalecer la producción de carne y respaldar al sector primario tras el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado.

“Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum estamos trabajando en coordinación para generar alternativas en beneficio de nuestro gremio ganadero, reconocido en todo el país por su sanidad e inocuidad. Este apoyo federal llega en un momento crucial y asegura la continuidad de la producción de carne en nuestro estado, así como la protección de quienes trabajan en el campo sonorense”, mencionó.

Durazo detalló que durante la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum y gobernadores de Durango y Coahuila, se definieron las acciones para mantener el abasto de carne en el país y reforzar al sector ganadero.

Asimismo, confirmó que se tienen importantes avances con autoridades estadounidenses para la reapertura de la frontera para la exportación del ganado.

En conferencia de prensa, la Presidenta consideró que es un programa muy completo para apoyar la producción nacional de carne, que busca promover la engorda, industrialización y comercialización de la carne de res para exportación. Además, recalcó que este plan no descuida el control de la plaga ni los trabajos para reabrir la frontera.

