De esta recreación, turismo y cultura en la eterna primavera

Por: Rafael Serrano Vázquez*

Al mencionar la eterna primavera es referirse inmediatamente a la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos; mote que recibió por parte de Alexander Von Humboldt, explorador y naturalista alemán que encontró en este territorio un clima templado y excepcional, una flora colorida y abundante que arman hermosos parques y jardines.

El referirse a Cuernavaca es hablar de la ciudad más atractiva y vecina cercana a la Ciudad de México, en la cuál el crecimiento de actividades y atracciones turísticas y culturales para locales y foráneos ha aumentado considerablemente con una oferta de servicios diversificada.

Gracias a la facilidad de movilidad que existe para llegar a Cuernavaca, este sitio ha sido siempre un destino para hacer cosas en un día, en un fin de semana o por temporadas de corto plazo. El desarrollo económico y demográfico de la ciudad ha permitido que existan espacios más atractivos para el turista invirtiendo poco tiempo en su movilización.

Foto: Municipio de Cuernavaca.

Ya estando dentro de la capital del estado, podemos encontrar una diversa variedad de actividades en las cuales el esparcimiento y la recreación son los protagonistas. Hay para todos los gustos y presupuestos, se pueden encontrar hoteles, balnearios, parques de diversión, zonas arqueológicas, plazas comerciales, jardines y museos.

¿Por qué ir a un museo?

Dentro de la vida actual de las familias, ya están incluidas las ganas de vivir experiencias inolvidables y que dejen una marca positiva en su vida. Eso lo sabemos en Papalote Museo del Niño Cuernavaca, ya que se ha encontrado con el interés de la gente de no solo visitar un lugar porque es popular sino, llevarse un recuerdo que pueda convertirse en una anécdota que contar que pase por los ciclos generacionales.

Si nos enfocamos en los museos dentro del Estado de Morelos, es en Cuernavaca en donde se posee la mayor concentración de ellos, en los que encontramos muestras de arte popular, arte contemporáneo, contenido histórico, colecciones de diversas tribus o etnias y también actividades interactivas de aprendizaje y diversión.

El hecho de ver y conocer sobre la historia de un lugar, o sobre las movilizaciones de nuestros antepasados, o por el desarrollo de las culturas, o cómo se generó una colección de arte, o cómo un museo se hace interactivo, son cosas que nos deberían de interesar para visitar uno de los 16 museos que hay en la ciudad y que su principal objetivo es desempeñar crucialmente la acción de preservación y difusión de la cultura y la historia de nuestra sociedad.

Dentro de estas opciones podemos encontrar los más históricos como el Museo Regional de los Pueblos de Morelos que es también conocido como Palacio de Cortés, también están el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, con colecciones más actuales, o también el Museo de Ciencias del Estado de Morelos, para lo que les interesa la tecnología o innovación, y también encontrarán el Papalote Museo del Niño, para aquellos visitantes que desean tener aprendizaje, interacción y entretenimiento en un solo sitio.

El aprendizaje como una experiencia.

En conclusión, el visitar el estado de Morelos, y en particular la ciudad de Cuernavaca, “la de la eterna primavera” nos muestra que aquí no solo se puede venir a nadar o a tomar el sol, sino también a conocer, aprender, sumergirse en historias, leyendas e interacciones con exhibiciones o exposiciones temporales que les interese a las personas de todas las edades y géneros y que se conviertan en experiencias de conocimiento y aprendizaje.

*Director de sede Cuernavaca, Papalote Museo del Niño.

Otros artículos en De Puño y Letra:

Las lluvias, la historia y las grandes obras: La Conquista

¿Toda sociedad tiene el gobierno que merece?

Estrés financiero: el enemigo silencioso del bienestar personal y profesional