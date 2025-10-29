“El liderazgo como infusión: mezcla única de visión, balance y autenticidad”

por | Oct 29, 2025 | De Puño y Letra |

Bertha Herrerías.

Liderazgo y una taza de té es una obra que invita a crear un liderazgo personal, consciente y con propósito, combinando intuición, reflexión y experiencia como ingredientes esenciales para una infusión única.

El liderazgo se compara con una infusión de té: una mezcla única de experiencias, pensamientos y emociones que, bien combinados, resultan en algo poderoso. El lector, de cualquier sector de la sociedad, es invitado a disfrutar el libro como una conversación pausada con un mentor, acompañado de una taza de té.



La autora es Esther Clarke, quien es creadora de contenido especializada en estrategia, innovación y liderazgo. Colabora con Forbes, América Economía y el Foro Económico Mundial, donde comparte perspectivas sobre transformación empresarial y ha sido reconocida como una de las cuarenta mujeres más destacadas del mundo por Think Global. Ganadora del Global Peter Drucker Challenge.

Los temas que encontramos en el libro son:

Liderazgo y equilibrio: El liderazgo requiere balance entre lo humano y lo corporativo, lo racional y lo creativo. Líderes auténticos logran coherencia entre valores y acciones. No se trata solo de productividad, sino de alma y propósito.

Visión auténtica: No se trata de imitar a grandes líderes, sino de desarrollar una visión personal y movilizadora. Líderes como Martin Luther King inspiran no por sus planes, sino por sus sueños compartidos. El liderazgo auténtico conecta con emociones profundas.

Mentalidad de jazz y flow: Inspirado en el jazz, se propone un liderazgo flexible, creativo y colaborativo. El “estado de flow” se alcanza cuando las personas trabajan en armonía, con libertad dentro de una estructura. Escuchar es tan importante como dirigir.

Liderazgo al servicio de otros: El verdadero liderazgo implica proteger, inspirar y generar confianza en los equipos. Los buenos líderes crean “círculos de seguridad” donde las personas se sienten valoradas y respaldadas.

Diversidad como fortaleza (Factor D): La inclusión de distintas edades, géneros, habilidades y perspectivas mejora la toma de decisiones y la resiliencia organizacional. La diversidad no solo es un valor ético, sino una estrategia empresarial poderosa.

Autenticidad y resultados sostenibles: Las empresas deben actuar con coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. La autenticidad genera confianza, fortalece las relaciones a largo plazo y es clave para sobrevivir en un entorno de consumidores cada vez más conscientes.

Más que un manual, es una invitación a liderar con alma. Este libro que se puede adquirir en Amazon y en todos los portales de libro electrónico apoyará a personas que busquen la mejor mezcla de ideas de liderazgo y así lograr mejores conversaciones con clientes, stakeholders, grupos de trabajo e inversionistas.

