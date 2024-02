Crisis del agua en México, un tema para la ciudadanía y el sector público: Raúl Rodríguez

“Desde el Consejo Consultivo del Agua creemos que la gestión del agua en nuestro país es una prioridad”, señaló Raúl Rodríguez Márquez, presidente del Consejo Consultivo del Agua. El estrés hídrico que sufren diversas regiones de la república podría provocar una crisis social y económica en los próximos años.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

De acuerdo al ranking de World Resources Institute, México ocupa el lugar número 24 a nivel mundial de 164 países calificados en este segmento.

Durante la transmisión de la serie Elecciones 2024 del programa Soluciones para Gobernar, Rodríguez Márquez, mencionó que la seguridad hídrica debe de ser fundamental para nuestro país; sin embargo, no está siendo así. Muestra de ello es que no se tiene un interés desde lo presupuestal, los recursos asignados son mínimos.

“En el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2024, tuvo una reducción del 12 por ciento con relación al año pasado”, refirió el presidente del Consejo. Asimismo, comentó que en la administración actual ha estado muy ausente el tema de planeación desde el sector hídrico.

Además, sostuvo que muchos de los municipios de nuestro país no han sido atendidos presupuestalmente hablando, por lo que el Consejo siempre ha insistido en que los proyectos sean focalizados a ciertas zonas con criterios distintos.

“Como es posible que el presupuesto para las 32 entidades federativas del programa Proagua sea de 2 mil 600 millones de pesos y el presupuesto total para este año en el tema hídrico es de 62 mil millones de pesos”, comentó Rodríguez Márquez.

El presidente del Consejo, aseguró que los expertos han plantado que al menos tendrían que destinarse anualmente entre 140 y 160 mil millones de pesos en un presupuesto multianual en los próximos 10 años para todos los proyectos de las 32 entidades federativas.

Otra de las problemáticas que afectan esta situación son las fugas de agua, hay un promedio de 40 por ciento de fugas en el país y en el Valle de México es el 50 por ciento. Asimismo, más del 65 por ciento del territorio nacional está experimentando un grado de sequía, según lo reportado por el Monitor de Sequía de la Conagua.

Propuestas frente a la crisis hídrica en la CDMX

El tratamiento de aguas es una de las grandes soluciones, mismo que se tiene que manejar a través de una inversión para poder habilitar las plantas de tratamiento y poder recuperar esa agua darle un buen uso y poder tratarla.

Otra de las propuestas importantes es la captación del agua, que si bien no resuelve el problema es un complemento para solucionar y generar cultura de cómo podemos contribuir para ahorrar el agua.

Así como medidas básicas de ahorro de agua en casa y el pago del servicio. “Como el agua a mucha gente no le cuesta, no la paga, por eso no se preocupa. Además, algunos organismos operadores se utilizan como la caja chica del Ayuntamiento y asimismo algunas personas que están cargo no tienen perfil técnico”, señaló el presidente del Consejo.

Del mismo modo, señaló que es importante pensar si jurídicamente es correcto que el municipio siga siendo el responsable de dotar de agua a la población, dado que es el más vulnerable y que no tiene recursos.

Rodríguez Márquez, concluyó su participación mencionando que el Consejo Consecutivo del Agua está generando una propuesta de 10 puntos para que se considere como agenda política a los próximos representantes a cargos de elección popular.

Entre ellos, se encuentran: tema del agua con una visión de 30 años; tema presupuestal; innovación y tecnología; cultura del agua; compromiso de los tomadores de decisiones para atender el tema del agua.

“Ya tuvimos una reunión con los equipos de candidatas y candidatos. Esperaremos a que inician las campañas formalmente para tener una reunión y escuchen nuestras prpuestas en el marco del Día Mundial del agua el próximo 22 de marzo”.

