En la contienda electoral del próximo 2 de junio, 97 millones de mexicanas y mexicanos elegirán 629 cargos federales y 19 mil cargos locales; entre ellos la renovación de representantes de las alcaldías de la Ciudad de México.

Fotos: Alcaldes de México en Facebook.

Una de las alcaldías que tendrá nueva o nuevo titular, será la Miguel Hidalgo, misma que cuenta con 415 mil habitantes, ocupando el lugar décimo primero en cuanto a población dentro de la capital del país.

“Gracias a mi desempeño como Comisionado Nacional de Boxeo, posteriormente mi partido me invita a participar como diputado plurinominal, encabezando la lista en el número 1 de la Cuarta Circunscripción”, comentó Miguel Torruco Garza, Precandidato por Morena a la Alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX en la emisión de la serie Elecciones México 2024 del programa Soluciones para Gobernar.

El precandidato cuenta con una basta experiencia política; inició como activista en la Universidad Iberoamericana, fue uno de los fundadores del movimiento 132, estuvo en la elección 2012 siendo asesor digital del presidente, fue fundador en 2018 del movimiento juvenil para fomentar el voto.

Además, fue Comisionado Nacional de boxeo en donde aprendió a manejar correctamente los recursos económicos, “lo que más me llenaba de ilusión era inaugurar los gimnasios y entregar a los niños guantes que en su vida habían visto guantes nuevos”.

Durante su participación en el Legislativo sus iniciativas se enfocaron en la protección del mineral litio; el desarrollo de la Reforma Ferroviaria para el regreso de los trenes de pasajeros; así como propuestas para combatir el mal uso de la inteligencia artificial.

“Hace poco, en memoria de Carlos Bremer gran impulsor del deporte, propuse la medalla Carlos Bremer; porque él sabía que el deporte es fundamental para el desarrollo social de la gente más humilde de nuestro país para llegar a la gloria”, comentó Torruco Garza.

Asimismo, recordó que también buscaba la jefatura de gobierno; sin embargo, quedó en cuarto lugar, pero el partido lo invitó a representar y a “ganar” la Alcaldía Miguel Hidalgo. El precandidato precisó que la alcaldía tiene una gran necesidad, los vecinos y vecinas buscan los servicios básicos, como poda de árboles, el bacheo, que regresen las cámaras de seguridad, luminarias, más patrullas.

“El parque Lincoln y el Cañitas están totalmente abandonados; no es inventar el hilo negro, es simplemente tener voluntad política, caminar las calles, gobernar caminando las calles con las vecinas y vecinos (…) Es una de las alcaldías más prominentes del país, genera el 4 por ciento del PIB de nuestro país”, señaló el precandidato.

Torruco Garza, destacó que la alcaldía tiene grandes zonas, pero también zonas abandonadas donde no hay gobierno por lo que se requiere voluntad política para la resolución de problemas, visión que el precandidato tiene para convertir a la alcaldía en la mejor zona para vivir.

Asimismo, hizo referencia a las colonias que merecen más atención, como: América, Anáhuac, Pensil, Tacubaya. “Debe haber una equidad en gobernanza, al momento de llegar no importa que yo sea de Morena y no hayan votado por mí, se debe de respetar la democracia y se debe gobernar para todos por igual”, comentó.

También destacó que, en sus recorridos por la alcaldía, la gente le pide apoyo para los servicios, pero no puede hacer nada porque lamentablemente no es el alcalde; por lo que refirió que los alcaldes y las alcaldesas solo van a las alcaldías cuando necesitan el voto.

El precandidato concluyó su participación mencionando que desea ser un alcalde que no sea un político más, que no sea lo de siempre, que cuando gana no vuelva a salir de las calles.

