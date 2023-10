Encinas renuncia a Subsecretaría de Segob para unirse al equipo de Sheinbaum

Alejandro Encinas renuncia a su cargo como subsecretario de Derechos Humanos para sumarse a la campaña de Claudia Sheinbaum, López Obrador informó que Alejandro Encinas participará en el proceso electoral 2023-2024, luego de recibir una invitación por parte de la virtual candidata presidencial de Morena para unirse a sus filas.

Alcaldes de México | 19 de octubre de 2023.

Foto: Claudia Sheinbaum en «X».

Por tal motivo, lo reemplazará el exprocurador Fiscal de la Federación, Félix Arturo Medina Padilla, desde hoy, 19 de octubre, asistió a la reunión de Seguridad como subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración.

“Le agradecemos todo su apoyo; él ya me presentó su renuncia y va a participar en actividades político–electorales, ya he nombrado al sustito, va a ser el maestro Félix Arturo Medina Padilla, el actual procurador fiscal, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración”, dijo AMLO durante su conferencia matutina.

López Obrador, dijo que el procurador fiscal de la Federación, también estará al frente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y ante el planteamiento de que no tiene el conocimiento de la investigación, aseguró que todo él tomará el control del caso.

Sostuvo que la salida de Encinas no significa quitarlo de en medio en la investigación por el caso Ayotzinapa, “Se los dije a los del GIEI, no hay ningún gobierno en el mundo que un caso como este lo haya llevado a tener en la cárcel a un procurador, a altos funcionarios y a dos generales y a mandos del Ejército porque no permitimos la impunidad, por eso no han podido con nosotros porque tenemos autoridad moral”.

Asimismo, el presidente de México, compartió que previamente, Sheinbaum, anunció que el día 17 de octubre había alcanzado un acuerdo con Alejandro Encinas para que se sumara a su equipo.

“Platiqué con Alejandro Encinas, compañero de lucha de hace muchos años, lo invité a que nos apoyara en el proceso que se avecina y aceptó gustosamente”, dijo entonces Sheinbaum.

