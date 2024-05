por | May 23, 2024 | Elecciones |

Enrique Vargas del Villar, candidato a Senador de la República, por la coalición Fuerza y Corazón por México, enfatizó que sus principales propuestas y compromisos que pretende llevar al Senado, serán temas de seguridad, desarrollo económico, educación y salud, los cuales son de especial relevancia para los habitantes del Estado de México. Estos ejes temáticos han sido recurrentes en su campaña, reflejando las necesidades más apremiantes de la población que aspira a representar.

Fotos: Cortesía.

Vargas del Villar aseguró que estará en las Comisiones de seguridad y Marina y desde el senado trabajará con los secretarios de seguridad y salud para regresarle a la gente lo que le pertenece.

El aspirante al Senado de la República por el Estado de México, detalló que su primera propuesta de campaña será recuperar el Seguro Popular y elevarlo a rango constitucional.

“Estamos hablando de salvar vidas, no voy a ser un senador que se quede ahí parado, voy a regresar el Seguro Popular”.

La política es ayudar, es transformar la vida de las personas, apoyar a la gente debe ser la meta para quienes se quieren dedicar a la política, aseguró el candidato al Senado de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México, Enrique Vargas del Villar,

Comentó, que ser Senador del Estado de México, será un gran orgullo porque desde ahí se puede transformar la realidad de un Estado, por ello, dijo, sus propuestas están encaminadas a recuperar el rumbo del país.

Entre los compromisos que plantea, dijo, está que las colegiaturas desde nivel preescolar hasta estudios de posgrado, sean deducibles de impuestos, así como el regreso de los recursos para la seguridad.

Recordó que la inseguridad es lo que más está dañando al país, por ello desde el Senado de la República se comprometió a regresar recursos del Fortaseg. “Para que regrese la paz al país, se debe invertir en los tres órdenes de gobierno, porque ninguno de ellos puede solo y la única forma de hacerlo es invirtiendo”, acotó.

Vargas del Villar recalcó que la estrategia de abrazos y no balazos no funciona ni funcionará, porque los delincuentes no se tocan el alma para dañar a las personas.

Señaló que Acción Nacional ha demostrado que sabe darle resultados a la ciudadanía, razón por la cual sus gobiernos son los mejor evaluados del país.

Huixquilucan es un claro ejemplo de ello, ya que cuando estuvo al frente del gobierno municipal, fue el alcalde mejor calificado y hoy la gente sabe que Huixquilucan es un lugar tranquilo para vivir.