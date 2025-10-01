Juan Isidro Faz, nuevo presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en SLP

por | Sep 30, 2025 | Elecciones |

Juan Isidro Faz García fue electo como presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, para el periodo 2025-2028.

Foto: Juan Isidro Faz en Facebook.

Tras la Asamblea Municipal del PAN, Faz García obtuvo 417 votos, con una participación superior al 50 por ciento de la militancia, donde también se definieron las propuestas para integrar el Consejo Estatal y Consejo Nacional.

Faz García destacó la participación activa de la militancia y añadió que el reto del nuevo comité será consolidar al partido rumbo a las elecciones de 2027.

“Estoy convencido de que con la participación de cada panista y con el respaldo de la ciudadanía podemos consolidar un gobierno municipal panista en la capital y recuperar la gubernatura de San Luis Potosí, si trabajamos desde ahora, con unidad, convicción y la fuerza de las calles”, declaró.

Como consejeros nacionales fueron elegidos Verónica Rodríguez Hernández y Rubén Guajardo Barrera.

“Gracias de corazón a quienes participaron en este proceso municipal. Su trabajo, su tiempo y su entusiasmo son los que mantienen vivo al PAN. Ustedes son la mejor prueba de que Acción Nacional no es un legado, es presente y futuro”, indicó Rodríguez Hernández.

En tanto, Juan Carlos Martínez Terrazas, secretario de Fortalecimiento Interno del CEN, reafirmó el compromiso del PAN por recuperar la gubernatura del partido en 2027.

Entre los presentes también estaban el ex gobernador de la entidad, Marcelo de los Santos, Octavio Pedroza y Estela Arriaga Márquez, presidenta del DIF municipal.

