SCJN reconoce a Antonio Menéndez como alcalde de Ahome

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconoció que en la actualidad quien ejerce el cargo de presidente municipal de Ahome es Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

De acuerdo a la controversia constitucional 152/2025, Gerardo Octavio Vargas Landeros se ostentaba con el cargo de presidente municipal de Ahome, sin embargo no pudo acreditar el cargo.

Antonio Menéndez demostró ante la SCJN que es presidente municipal sustituto del municipio de Ahome, con documentos que le avalan el cargo.

En conferencia de prensa, reiteró su reconocimiento a la decisión de la SCJN, y llamó a los regidores a cumplir con su labor de cara al pueblo.

“Vinieron a hacer valer lo que le corresponde al Congreso, al Constituyente, al Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en las decisiones que tomó. Es un trabajo de comprobación legislativa y nosotros estamos haciendo lo que corresponde”, afirmó.

El alcalde insistió en que siempre privilegiará el diálogo y el entendimiento con los ediles, pero advirtió que su responsabilidad es hacer valer la ley.

“Todos somos ahomenses y debemos apostar al diálogo, pero también los regidores deben cumplir con su trabajo y servir al pueblo, como lo manda la ley”, expresó.

Respecto a la supuesta solicitud de algunos regidores para convocar a una sesión de Cabildo, el Alcalde fue claro al señalar que existen requisitos legales que no se cumplen.

“Para convocar a una sesión de cabildo se necesita la mitad más uno de los regidores, un motivo lícito y permitido por las leyes, y además, para declararla aperturada, la presencia de al menos ocho integrantes del cabildo. Esas condicionantes no se están dando en este momento”, subrayó.

