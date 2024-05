No hay intervención directa del crimen organizado en las elecciones: Martín Faz

por | May 17, 2024 | Elecciones |

El consejero Martín Faz, presidente de la Comisión de Organización Electoral del INE, dijo frente a medios de comunicación que no hay un boicot o amenaza del crimen organizado para evitar la instalación de casillas durante la jornada electoral del próximo 2 de junio.

Foto: INE.

Pese a lo reportado por autoridades electorales sobre zonas en las que existen condiciones de inseguridad, Faz Mora sostuvo que no hay un boicot directo por parte del crimen organizado para realizar las elecciones, ni amenazas para no instalar casillas.

Asimismo, comentó que hay algunas casillas que no se podrían instalar, pero no por intervención directa de grupos delictivos, sino por comunidades en las que existen conflictos sociales que no han sido atendidos por las autoridades municipales o estatales.

Lee: Violencia en elecciones, los gobiernos locales serán los más afectados: Martínez Trujillo

“Deben ser unas 100 o 150 casillas alrededor del país, particularmente en Chiapas, Michoacán y Oaxaca. Son conflictos locales, demandas que no han sido atendidas por las presidencias municipales o por los gobiernos locales; en el caso de Chiapas algunas podrían ser por seguridad, pero también por conflictos comunitarios internos”, dijo el consejero.

Faz Mora hizo hincapié en que las advertencias de que no van a dejar instalar casillas son por parte de movimientos sociales con demandas locales y comunitarias que no han conseguido respuestas de las autoridades locales, pero no del crimen organizado.

Además, comentó que no cuentan con una cifra concreta de cuántos funcionarios de casilla han renunciado a esta obligación ciudadana, pero refirió que las causas por las que renuncian se relacionan con cuestiones sociales o laborales, pero no por inseguridad.

Cabe mencionar que, 70 por ciento de materiales electorales ya fueron entregados; además 90 por ciento de los funcionarios de casilla ya están capacitados y 40 por ciento de ellos participaron en los simulacros realizados por el Instituto Nacional Electoral (INE).

Te puede interesar:

Partidos políticos exigen al INE mapa de riesgos por violencia en elecciones

Instituciones, organismos y legisladores advierten violencia política en elecciones municipales de 2024

Violencia política en elecciones: ¿Cómo evitarla?