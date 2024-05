por | May 28, 2024 | Elecciones |

Actualmente, Cancún está viviendo una etapa de transformación donde se ve obra como nunca antes en la historia, así como el trabajo de visibilizar las colonias que durante muchos años han tenido un rezago importante en la cuidad, aseguró Ana Patricia Peralta de la Peña.

“Hoy, estamos trabajando como nunca antes de manera coordinada con el Gobierno del Estado en materia de construcción de paz, de seguridad pública de la mano también con las fuerzas federales lo que ha permitido en que vayamos a la baja en diferentes delitos”, dijo la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, a la presidencia municipal de Benito Juárez, Quintana Roo.

Peralta de la Peña contiende por la alcaldía para un segundo periodo, ya que, tomó el cargo de presidenta municipal, luego de que Mara Lezama asumiera el puesto como gobernadora de Quintana Roo.

“Yo tomé el cargo de presidenta municipal después de que nuestra hoy gobernadora Mara Lezama asumiera su puesto; he tenido la oportunidad de gobernar el municipio de Benito Juárez un año y unos meses”, señaló durante su participación en la serie Elecciones 2024 del Programa Soluciones para Gobernar de Alcaldes TV

De esta forma, mencionó, pretende dar una continuidad a los grandes resultados que se dieron durante su administración.

Estos son sus ejes de campaña

De la Peña, señaló que su principal eje de campaña es el bienestar lo que se explica a través del triángulo de la transformación: en primer lugar, la construcción de paz y seguridad; en segundo lugar, justicia social; y finalmente, un gobierno humanista.

Con relación a la construcción de paz, se busca dar atención a las causas que están generando que hoy existan incidencias delictivas, por lo que se creará el Primer Sistemas de Cuidados en coordinación con Claudia Sheinbaum; creación de Centros de Oportunidades Bienestar y Unión Social donde habrá talleres de música, teatro entre otros.

Por otro lado, el combate de la delincuencia y el fortalecimiento policial donde se transformarán por completo las instalaciones que se tienen actualmente en el municipio, aumento de sueldos, nueva Comisaría en la colonia Super Manzana 260, C4 en la zona turística.

En materia de justicia social, se relaciona el tema de la obra pública, de la infraestructura, de los espacios públicos para que lleguen a todo Cancún, tecnificar servicios públicos, tener maquinaria propia para hacer repavimentaciones de calles. “Hemos elevado nuestro presupuesto en inversión de obra pública de 200 millones de pesos a 900 millones de pesos que se ejecutarán en este año”, apuntó Ana Patricia Peralta.

Mientras que, en el gobierno humanista se refiere a un gobierno cercano, honesto y eficiente para todas las y los cancunenses. Asimismo, la candidata comentó que en el municipio también hay retos, como agua potable, movilidad e infraestructura urbana.

“Si no estamos bien, si no está bien la ciudadanía, no se puede considerar como un destino exitoso y eso les pasa desafortunadamente a muchas ciudades turísticas. Estamos cambiando la historia de Cancún, atendiendo a los más vulnerables”, sostuvo De la Peña.

También, reiteró que se creará el Primer Plan Maestro con visión a futuro y estratégico con acciones de corto, mediano y largo plazo para que haya orden en la ciudad y siga creciendo de forma sustentable.

La candidata a la presidencia municipal de Benito Juárez argumentó que debe haber un compromiso de la Federación con un estado como Quintana Roo y con una ciudad como Cancún que aporta a la economía de todo el país. “Queremos darle continuidad a nuestro presupuesto, pasamos de 4 mil 400 millones de pesos a 6 mil 400 millones de pesos en tan solo dos años, recurso que queremos destinar a inversión pública”.

En el tema de la juventud, dijo que crearán la tarjeta “Juventudes Cancún”, incentivos para hacer más actividades que generen responsabilidad y comunidad, el Fondo Capital Semilla para jóvenes emprendedores.

Finalmente, Ana Patricia Peralta de la Peña expresó que es una mujer completamente comprometida en Cancún para dar el segundo paso de continuidad de seguir trabajando por una ciudad que ha generado tantos beneficios a nivel local y nacional.

