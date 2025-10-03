Gobernanza Inteligente: GRC Plus Summit 2025

GlobalSuite Solutions, líder en plataformas GRC, celebró su primera edición en México del GRC Plus Summit 2025, un evento innovador con líderes empresariales y expertos en gobernanza, riesgo y cumplimiento (GRC).

Foto: Noemí Andrade / Alcaldes de México.

La transformación regulatoria en América Latina, la ciberseguridad, las exigencias en protección de datos, y la continuidad operativa presentan desafíos importantes que requieren respuestas ágiles e integradas; en este contexto, el GRC Plus Summit 2025 se convirtió en un espacio único para anticiparse a estos retos desde una perspectiva estratégica, práctica y tecnológica.

De acuerdo con Antonio Quevedo, CEO, consejero delegado y fundador deGlobalSuite Solutions, actualmente la compañía se encuentra en una nueva faceta de actividad, abarcando sectores de gobernanza, riesgo y cumplimiento; es decir, el GRC. “Ayudamos a las compañías con nuestra tecnología GlobalSuite para minimizar los riesgos a los que se exponen y a mejorar su seguridad, continuidad, resiliencia y privacidad”.

ÁREAS DE DESARROLLO

Quevedo, resaltó que, a nivel académico, mantienen acuerdos con distintas asociaciones, empresas y universidades, donde a los alumnos les prestan licencias académicas sin ningún costo y los invitan a desarrollar sus prácticas profesionales directamente en la compañía.

En términos gubernamentales, los entes reguladores están sujetos a los mismos riesgos que tienen las empresas privadas, por ello también se apoya con el mismo método GRC. “No hay normativa para sancionarte, pero sí para ayudarte. Las propias normativas dan una serie de pautas que nos ayudan a gestionar el riesgo, a identificar los problemas a los que se enfrentan sus equipos, de su infraestructura, de los países en los que operan, y a partir de ello, establecer recomendaciones para reducir sus niveles de riesgo”, mencionó el CEO.

Finalmente, Quevedo señaló que, GlobalSuite, ha creado un ecosistema de empresas y personas que utilizan su tecnología para optimizar procesos y tareas, y así convertir la gestión de riesgos y cumplimiento en una ventaja competitiva.

