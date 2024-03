SICT y NASA continúan colaboración para ver eclipse solar en Mazatlán

Ante el esperado eclipse solar del próximo 8 de abril de 2024, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a través de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), continúa colaborando con la Agencia Espacial Estadounidense (NASA).

La SICT recordó a la población que no se debe ver directamente al sol durante el fenómeno astronómico, y precisó en que las gafas comunes, incluso las muy oscuras, no son seguras porque no protegen de lesiones a los ojos de adultos ni de niños.

Cabe mencionar que la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, fue elegida por la NASA, a través de su Instituto Virtual de Exploración y Estudio del Sistema Solar (SSERVI), como el mejor punto geográfico para instalarse y documentar la trayectoria del eclipse.

En esta entidad, la fase total del eclipse empezará a las 11:07:24 y terminará a las 11:11:45, justo cuando el sol esté en el cenit, por lo que la totalidad o “fase total” de dicho fenómeno será de 4 minutos y 25 segundos.

La cantidad estimada de observadores potenciales será en Mazatlán, Sinaloa, 501,444; Durango, Durango, 688,697; Torreón, Coahuila, 639,629; Monclova, Coahuila, 237,951; Piedras Negras, Coahuila, 176,327.

Algunas ciudades de México verán un eclipse parcial en distintos porcentajes (respecto al de 100 por ciento de la franja que inicia en Mazatlán) según su posición geográfica, por lo que el porcentaje de observación será: Chihuahua, 90.94 por ciento; Monterrey, 95.43 por ciento; Guadalajara, 90.42 por ciento; León, 86.86 por ciento; Ciudad de México, 74.20 por ciento.

Gracias a este fenómeno astronómico, turistas de todo el mundo, están interesados en ver el eclipse solar en los puntos de observación en Sinaloa, Durango y Coahuila. Se estima que aproximadamente 31 millones de personas que viven en esta franja que atraviesa México, Estados Unidos y Canadá, observarán el eclipse total de Sol.

