30% de los hogares fueron víctimas de delitos en 2024: INEGI

Durante 2024, alrededor de 30 por ciento de los hogares en el país fueron víctimas de un delito, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana de BC.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025, en 11.4 millones de hogares (29 por ciento del total del país), al menos una o un integrante fue víctima del delito, rango superior al obtenido en el 2023.

Los datos arrojaron que los estados con mayor prevalencia delictiva en hombres fueron el Estado de México con 36 mil 228 delitos y Ciudad de México con 31 mil 788.

En cuanto a mujeres, el indicador colocó con 33 mil 656 ilícitos al Estado de México y al estado de Tlaxcala con 30 mil 38 delitos.

En 2024, las entidades que registraron las tasas delictivas más altas fueron Ciudad de México, con 54 mil 473 delitos y el Estado de México con 48 mil 426 conductas delictivas. En tercer lugar se ubicó Querétaro, con 45 mil 107 delitos.

En contraste, los estados con las menores tasas fueron Nayarit con 21 mil 727; Baja California Sur, con 21 mil 922; y Campeche, con 22 mil 71.

En delitos más frecuentes se ubicó al fraude, con una tasa de 7 mil 574 por cada 100 mil habitantes. Seguido de robo en la calle o en transporte público, con 6 mil 3 delitos y en seguida la extorsión, con 5 mil 971 delitos.

