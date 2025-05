El presidente municipal de Ahome, Sinaloa, Gerardo Octavio Vargas Landeros, solicitó licencia para ausentarse de su cargo durante 90 días, en su lugar se queda Rosa Margarita Velázquez, como alcaldesa provisional.

Vargas Landeros busca separarse provisionalmente del cargo para hacer frente a las acusaciones en su contra por presuntas irregularidades en la adjudicación directa del contrato de arrendamiento de 126 patrullas, investigación iniciada por la Auditoría Superior del Estado.

“El día de hoy presento ante el H. Cabildo licencia por hasta 90 días. Reafirmo mi actuar con absoluta transparencia y responsabilidad institucional, valores que han marcado mi gestión”, dio a conocer en sus redes sociales.

En este sentido, declaró que confía en las resoluciones favorables para limpiar su nombre e imagen, así como en la justicia y en la fuerza de la verdad.

Gerardo Vargas denuncia abuso de autoridad

A través de un video, el ex alcalde de Ahome indicó que el proceso iniciado de desafuero en su contra, en el Congreso del Estado es una acción injusta y sin fundamento, utilizando a la Fiscalía General del Estado, con un evidente abuso de autoridad.

Añadió que este proceso tiene que ver con el miedo a que su gobierno ha sido cercado con la gente, honesto y transparente, como lo mandan los principios de la Cuarta Transformación.

“Ahome ha cambiado para bien, hoy somos el municipio más tranquilo de Sinaloa, hemos gobernado con responsabilidad y resultados, bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo. Esta lucha no es por un cargo, es por la verdad y la justicia”, expresó,

Durante una sesión privada en el Cabildo, Rosa Margarita Velázquez Valdez, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) fue designada como alcaldesa provisional del municipio de Ahome.

