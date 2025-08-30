Alcalde de Uruapan activa código rojo tras detención de líder del CJNG

El alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, hizo un llamado de alerta tras la captura de René Belmonte Aguilar, “El Rino”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un video difundido en redes sociales, el alcalde de Uruapan instó a la población a no salir de sus casas para prevenir incidentes, debido a que, en represalia, integrantes del CJNG intentaron entrar al municipio.

“En estos momentos os están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo que les pedimos que si no tienen nada que hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar ese código rojo”, advirtió.

El alcalde hizo un llamado al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional y al Ejército para levantar la a,esta de código rojo.

Carlos Manzo detalló que el presunto líder del CJNG fue detenido con un arma de fuego, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo venga a lesionar la paz social, venga a molestar a la gente honesta y trabajadora”, declaró.

En este sentido, añadió que su gobierno no tiene relación con ningún grupo delictivo, ni se trabaja con la delincuencia.

El alcalde evidenció, a través de un video, la detención de dos sujetos, a quienes les fueron aseguradas armas de fuego, dinero en efectivo, equipo táctico y un vehículo.

