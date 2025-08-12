Presidente municipal de Uruapan hace llamado a Gobierno Federal a enfrentar delincuencia organizada

El presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a enfrentar a los criminales de la delincuencia organizada con toda la fuerza del estado.

En su primer informe de gobierno, el presidente municipal de Uruapan lanzó un ultimátum a todas las células delictivas y advirtió que no permitirá que alteren el bienestar y seguridad de los ciudadanos.

“A todos los criminales que operan en los cerros de, este es un ultimátum, si se meten con la gente de bien, iremos por ustedes hasta donde se escondan y los vamos a enfrentar”, advirtió.

Manzo Rodríguez reiteró que su gobierno no pactó con la delincuencia ni lo hará, además, añadió que para poder gobernar en beneficio del pueblo se requiere trabajar con honestidad y sin corrupción.

En este contexto, informó que para combatir los actos corruptos, su gobierno desmanteló a los policías que estaban en coalición con los delincuentes, y como un incentivo, se aumentó el salario en un 30 por ciento, a los elementos que trabajan con honestidad.

Indicó que para este sector se destinaron casi 100 millones de pesos en inversión directa para equipo de tránsito, seguridad pública y grúas, motopatrullas y unidades blindadas. Añadió que en los próximos días se entregarán más herramientas de seguridad.

En cuanto al sector salud, resaltó que en el municipio hay seis farmacias gratuitas y puntos de atención médica para todos los habitantes de Uruapan, así como la apertura de la Casa Diurna, un lugar para adultos mayores, con servicio de tanatología, psicología, atención médica y comedor.

Asimismo, comentó que se trabaja en la construcción del nuevo DIF municipal en apoyo a las comunidades indígenas.

En servicios públicos, indicó que se trabaja en el mejoramiento de calles, alumbrado público en las entradas y salidas de Uruapan, así como en la instalación de cámaras de videovigilancia para contrarrestar los retenes en la zona.

