Alcaldía Benito Juárez entrega 40 patrullas de última tecnología

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, entregó 40 patrullas y unidades de protección civil, con última tecnología y sistema híbrido para reducir las emisiones contaminantes.

Foto: Alcaldía Benito Juárez.

Luis Mendoza indicó que estas nuevas unidades forman parte del plan Orden y Seguridad para inhibir delitos en la alcaldía y auxiliar a la ciudadanía en temas de protección civil.

“Este gobierno es de cumplimientos, y hoy más que nunca las palabras no se quedan en el viento, en las promesas, que se queden los hechos”, mencionó.

En este sentido, el alcalde adelantó que su administración cerrará el año con otras nuevas patrullas y reconoció la labor que realizan los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la alcaldía.

“Las patrullas son un símbolo, son el camino que nos lleva a tener cercanía con los vecinos y atender sus demandas, porque no solo es salir a patrullar”, añadió Luis Mendoza.

Las unidades incluyen un sistema de cámaras 360 grados con vista panorámica de 540 grados y radares a la asistencia de la conducción. Su sistema híbrido combina un motor de gasolina 1.5.T con un motor eléctrico para una potencia combinada superior a los 439 HP.

“Los policías están comprometidos, ellos son mi primer contacto con los vecinos, quienes les dan cercanía desde cualquier índole”, resaltó el alcalde.

