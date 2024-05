Amenazan a candidato del PVEM en Cusihuiriachi, Chihuahua, para que decline de la contienda

por | May 3, 2024 | Seguridad |

Gustavo Sías Lugo, aspirante a la Presidencia Municipal de Cusihuiriachi, Chihuahua por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), denunció públicamente ser víctima de privación de la libertad, robo y violencia por encapuchados que le exigieron retirarse de la campaña.

Foto: Gustavo Sías Lugo en Facebook.

Ante esta situación, el candidato asistió a la Fiscalía General del Estado de Distrito Zona Occidente para interponer una demande contra quien resulte responsable, asimismo informó a la dirigencia del PVEM en el estado sobre lo sucedido.

Sías Lugo dijo en un comunicado: “por este medio quiero denunciar públicamente el ataque cobarde del que fui objeto. Me abordó un grupo de personas encapuchadas, quienes me levantaron y golpearon. Me amenazaron para que desista de mi intención de contender por la presidencia del Municipio de Cusihuiriachi en las elecciones que se aproximan”.

Compartió que solicitó ayuda y recibió atención médica en la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua. Posteriormente, presentó una denuncia formal contra quién o quiénes resulten responsables del ataque. “Finalmente, informé al representante estatal del Partido Verde Ecologista de México sobre los hechos explicados con anterioridad para solicitar al IEE la activación del protocolo de seguridad establecido para estos efectos”, sostuvo el candidato.

Con este suman dos los casos de amenazas en contra de personalidades relacionadas con la función pública y política de Cusihuiriachi, recordando la denuncia del alcalde Cayetano Ordóñez Rodríguez por amenazas recibidas a través de su teléfono celular, después de haber denunciado irregularidades cometidas por la anterior administración municipal.

