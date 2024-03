Después de que, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) notificara sobre el asesinato del presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez López; los candidatos de Morena a las presidencias municipales de Chahuites y San Pedro Tapanatepec, valoran solicitar seguridad durante periodo de campaña electoral.

Foto: Joaquín Martínez López en Facebook.

Personas no identificadas agredieron a balazos a Martínez López frente a su domicilio, en el Barrio Guachaco durante la madrugada del lunes, y falleció durante su traslado para recibir atención médica; era miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y aliado del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Lamentamos profundamente el crimen perpetrado en contra del presidente municipal de Chahuites, Joaquín Martínez López; he pedido a la Fiscalía del Estado una investigación a fondo para esclarecer los hechos y castigar a los responsables”, escribió el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, en su cuenta de X.

Ante lo sucedido, Russel Castillo Martínez, quien ganó la encuesta en Morena para coordinar los trabajos de Defensa de la 4T en Chahuites, y Guadalupe Vásquez Cruz, coordinadora morenista de la 4T en San Pedro Tapanatepec, informaron por separado que podrían pedir la protección policial.

“Empecé a valorar si pido una escolta o una protección especial durante la campaña municipal, lo he pensado, pero no lo he decidido y quiero invitar a mis demás compañeros de los otros partidos que son candidatos a la presidencia de Chahuites, a una reunión”, mencionó Castillo Martínez.

Por su parte Vásquez Cruz, refirió que también considera la posibilidad de pedir vigilancia especial durante el periodo de la campaña electoral municipal.

