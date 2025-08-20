El presidente municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, anunció el séptimo Congreso Internacional de Seguridad y Proximidad Social, con el fin de compartir prácticas exitosas de México y otros países, fortalecer el modelo de seguridad del municipio y abrir un espacio de análisis sobre los retos actuales.

Foto: Gobierno de Nezahualcóyotl.

Adolfo Cerqueda detalló que el congreso se llevará a cabo los días 28 y 29 de agosto en la Universidad La Salle, campus Nezahualcóyotl, con más de 35 especialistas nacionales y 11 internacionales.

El alcalde de Nezahualcóyotl explicó que el propósito central del Congreso es exponer la importancia del modelo de proximidad social, entendido como el vínculo más cercano entre ciudadanía y autoridades para generar confianza y prevenir delitos.

“Uno de los principales desafíos es afianzar este modelo en los municipios. Si la gente percibe proximidad, entonces se siente segura al llamar a la línea 089 y al confiar en su policía”, indicó.

En este sentido, subrayó que la seguridad no debe politizarse y reconoció que en el oriente del Estado de México se ha asumido un papel de punta de lanza, pero aún hay mucho por hacer.

En su intervención, el comisario de Seguridad Ciudadana de Nezahualcóyotl, Vicente Ramírez García, informó que se desarrollarán mesas de debate sobre reconfiguración de grupos criminales, proximidad social, tecnologías de seguridad e inteligencia artificial, mediación de conflictos, prevención de la violencia, entre otros temas, con la finalidad de que este Congreso se expanda a más municipios y fortalezca los modelos locales de seguridad.

