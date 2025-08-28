Anuncian operativos en Naucalpan contra chelerías

Con el objetivo de detener la proliferación de puntos de venta clandestina de alcohol, el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya, anunció nuevos operativos contra chelerías.

Isaac Montoya informó que, de acuerdo a las denuncias ciudadanas públicas, son lugares generadores de violencia y de conflictos, se han detectado unos 30 puntos, por lo que es considerada una problemática prioritaria.

“Vamos a ir con todo el peso y la legalidad que conlleva esto, con operativos en estos puntos denunciados”, anunció el presidente municipal.

Informó que los operativos se realizarán en base a los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) y de la incidencia delictiva en algunos puntos del municipio, sobre todo los delitos de alto impacto, tenemos claro que hay un problema social que cada vez se ha ido agudizando de mayor manera y es la proliferación de los puntos de venta clandestina de alcohol.

Montoya Márquez informó que hay avance frontal en la Estrategia de Seguridad con Todo, por ello 81 nuevos cadetes, de los 200 contemplados, ya iniciaron su adiestramiento con el nuevo modelo de seguridad de la Guardia Municipal, enfocado en la prevención, en la proximidad y en la inteligencia policial, con una visión de respeto a la integridad y a los derechos humanos, pero con mano firme.

El mandatario municipal aprovechó para anunciar que se incrementará la inversión en obra pública, para avanzar en la rehabilitación de vialidades, con el plan de reconstrucción de Naucalpan.

Detalló que se ampliará la inversión de 700 a 800 millones de pesos y se modificará la inversión del Plan Hídrico de 103 a 113 millones de pesos, en pro de la reingeniería y el abastecimiento de agua.

“Estaremos interviniendo la reconstrucción de más de 1 millón de metros cuadrados a lo largo de la administración”, mencionó.

