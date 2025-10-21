Asesinan a presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solorzano, fue asesinado la noche del lunes, 20 de octubre, así lo dieron a conocer fuentes policiales de la entidad.

Foto: Miguel Bahena en Facebook.

De acuerdo con los primeros informes, el alcalde fue ultimado en un ataque directo por dos sujetos en la comunidad de La Estancia. Luego de la agresión, el alcalde fue trasladado a la clínica más cercana, sin embargo, murió casi al instante,

En tanto, en la comunidad se mantiene un operativo en busca de los sicarios que hasta el momento no han sido identificados ni se han dado detalles de la línea de investigación.

Al respecto, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) condenó los hechos y exigió una investigación inmediata y exhaustiva que conduzca al castigo de los responsables.

“El Comité Ejecutivo Nacional del Partido Verde Ecologista de México expresa su más profunda consternación y condena enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solorzano, miembro de este instituto político y amigo”, se lee en el comunicado.

El partido reiteró su compromiso con la paz, legalidad, y protección de quienes ejercen funciones públicas al servicio de la ciudadanía.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, declaró el partido.

Te puede interesar:

Caen implicados en el asesinato de los asesores de Clara Brugada

Incendian domicilio de la presidenta municipal de Queréndaro, Michoacán

Asesinan a ex alcalde de San Francisco Altepexi, Puebla