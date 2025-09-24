Atentan contra nieta del gobernador de Sinaloa

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, denunció un intento de robo a la camioneta en la que se movilizaba su nieta en Culiacán. El atentado dejó a dos escoltas heridos.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública emitió un comunicado donde detalló que los uniformados resultaron heridos y ya se encuentran recibiendo atención médica, mientras que la nieta del gobernador resultó ilesa.

La camioneta fue atacada en el traslado de la nieta a su domicilio, ubicado al interior de La Primavera, al sur de Culiacán. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones al vehículo.

“Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informó que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa, seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía”, escribió en su cuenta de X Rocha Moya.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum, afirmó que este ataque tuvo motivo el robo y no necesariamente está vinculado por temas personales.

“De todas maneras no se descarta ninguna hipótesis, porque así debe ser y la Fiscalía tiene que hacer las investigaciones con el gabinete de seguridad”, dijo la jefa del Ejecutivo.

