Sinaloa cancela festejos patrios por ola de violencia

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que la celebración del Grito de Independencia se llevará a cabo de manera solemne, limitándose al acto cívico encabezado por los tres Poderes del Estado y las Fuerzas Armadas. Esto, ante la crisis de violencia que se vive en la entidad.

“Honrando mi deber y mi responsabilidad de actuar en estricto interés de las familias del estados, he decidido que este 15 de septiembre la celebración de nuestra independencia se limitará únicamente al acto cívico protocolario con la intervención de los representantes de los poderes del estado y de las Fuerzas Armadas”, dijo a través de un mensaje difundido en sus redes sociales.

El mandatario estatal mencionó que la decisión se tomó como un ejercicio de “alta responsabilidad”, reafirmando que gobernar significa ver por el bienestar y la seguridad de los ciudadanos.

“Gobernar es asegurar el bienestar, la seguridad y los derechos de la gente. Sé que muchas y muchos sinaloenses esperan con entusiasmo la celebración, y agradezco profundamente la disposición de las y los artistas que habían sido invitados. Les pido comprensión e invito a que celebremos en nuestros hogares el orgullo de ser mexicanos”, señaló.

Este es el segundo año consecutivo en que los festejos para conmemorar el Grito de Independencia se cancelan en Sinaloa.

También en Uruapan y municipio se declara en código rojo

El presidente municipal de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, anunció la cancelación de las fiestas patrias, la noche del grito de independencia y el desfile del 16 de septiembre debido al código rojo que se ha declarado en el municipio.

Ante una agresión de un grupo de delincuentes a la policía municipal de Uruapan, el edil tomó la decisión de suspender los festejos patrios para salvaguardar a la ciudadanía.

En este contexto, hizo un llamado a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a respaldar al municipio y al estado para restablecer el orden ante las agresiones de los grupos delictivos.

“Estas agresiones son hechas por grupos delictivos que con armas de uso exclusivo del ejército buscan intimidar la paz social de los mexicanos”, señaló.

Asimismo, pidió la intervención inmediata de todas las fuerzas federales para detener el crimen organizado y la ola de violencia que va en aumento en el municipio.

Durante una transmisión en vivo, Carlos Manzo compartió el enfrentamiento entre policías municipales y delincuentes, donde pidió a la policía mantenerse alerta ante cualquier otra agresión.

“Nos estamos movilizando, pedimos el apoyo a las autoridades para dar con los responsables que agredieron a los elementos de seguridad, pedimos a la población que no salgan de sus casas”, expresó.

