Sinaloa y Sedena refuerzan seguridad pública 

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, firmarán un convenio para reclutar, formar y capacitar en seis meses, a 150 nuevos policías estatales.

Foto: Gobierno de Sinaloa.

A través de la plataforma militar se emitirá la convocatoria para que jóvenes que deseen formar parte de las fuerzas de la Policía Estatal Preventiva se inscriban. Una vez seleccionados, con el cumplimiento de los requisitos, entrarán en un curso de formación policial y de capacitación.

Las autoridades estatales informaron de la firma del convenio respectivo entre el titular de la Defensa Nacional y el mandatario estatal para fortalecer a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Como parte de esta estrategia, el mandatario estatal indicó que el Gobierno federal se comprometió a entregar 100 patrullas equipadas, de las cuales 20 ya fueron entregadas.

Sobre las seis unidades blindadas que han sido dotadas, será a través de la Secretaría de la Defensa Nacional donde se lance la convocatoria para seleccionar a 61 cadetes, los cuales recibirán capacitación y adiestramiento durante seis meses para operar estas unidades y brindarles el mantenimiento necesario.

Además, serán reclutados por el ejército 150 aspirantes a convertirse en policías estatales, los cuales recibirán un curso de capacitación y adiestramiento policiaco.

