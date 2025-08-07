Congreso de Guerrero impugna suspensión que evita juicio de alcaldesa de  Acapulco

El Congreso de Guerrero impugnó la suspensión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió a Abelina López Rodríguez, alcaldesa de Acapulco, la cual evita enfrentar un juicio de revocación de mandato.

La impugnación fue promovida por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Guerrero, en contra del acuerdo del 24 de junio pasado, donde la ministra Yasmín Esquivel Mossa concedió a la alcaldesa la suspensión solicitada.

El expediente, identificado como 38/2025-CA, fue asignado al ministro Alberto Pérez Dayán como parte de la controversia constitucional 176/2025, en la que el municipio argumenta que el procedimiento impulsado por el Poder Legislativo viola principios como el debido proceso y la autonomía municipal.

Además, la alcaldesa cuenta con otra suspensión concedida por el ministro Javier Laynez Potisek que impide temporalmente a la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) revisar las finanzas del municipio.

La SCJN será la instancia que defina si el proceso impulsado por el Congreso puede continuar o debe anularse definitivamente.

El mes pasado, Abelina López presentó una queja ante la SCJN. En ella afirmó que la ASE y el Congreso violaron la suspensión previamente concedida por el ministro Laynez. En tanto, ambas suspensiones seguirán vigentes mientras la Corte resuelve las controversias.

La alcaldesa de Acapulco está acusada por el manejo irregular de 898 millones de pesos otorgados por el gobierno federal.

Dichos fondos pertenecen al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN), correspondientes al ejercicio fiscal 2023.

