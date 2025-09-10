Congreso de NL pide a ASE presentar denuncia contra alcalde de Santa Catarina

El Congreso del Estado de Nuevo León aprobó exhortar a la Auditoría Superior del Estado (ASE) a que presente la denuncia contra el alcalde de Santa Catarina, Jesús Nava, por el desvío de recursos por 533 millones de pesos.

A solicitud del diputado del Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Lechuga, se aprobó enviar un exhorto al C. Alejandro Reynoso Gil, Auditor General de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León, para que informe, en el término de tres días hábiles, si existe alguna denuncia presentada o en trámite, ante las autoridades competentes respecto de las observaciones no solventadas de la Cuenta Pública del Municipio de Santa Catarina, correspondiente al ejercicio fiscal 2022.

Miguel Lechuga afirmó que las irregularidades detectadas en Santa Catarina deben de ser castigadas, como el mal uso del recurso, pues no existen comprobantes ni pruebas de cómo lo gastaron y aseguró que la administración municipal está llena de fallas graves.

“Hoy estoy aquí, siendo la voz del Municipio que represento y dejando muy en claro que la corrupción evidenciada no debe quedar sin castigo. Porque no es solo dinero perdido, es desigualdad, es descuido, es la gente de Santa Catarina pagando cada vez más impuestos mientras el alcalde se dedica a despilfarrar todo lo recaudado, en lugar de mejorar las condiciones y servicios de un municipio que hoy parece estar en completo abandono. Aquí no hay de otra: la corrupción se paga y en este caso debe aplicarse todo el peso de la ley”, manifestó.

Asimismo, declaró que la ley establece que la Auditoría Superior del Estado no sólo tiene la facultad de revisar cuentas públicas, sino también de fincar responsabilidades penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Anticorrupción cuando se detecten posibles delitos, desvío de recursos, afectación al patrimonio.

